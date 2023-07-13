Об этом информирует минобороны Великобритании.

Отмечается, что в июне 2023 г. поступило несколько сообщений об использовании российскими войсками устаревших бронированных машин, начиненных несколькими тоннами взрывчатки, как самодельных взрывных устройств (VBIED). Экипаж, скорее всего, выпрыгивает из машины после того, как задаст ей направление.

В разведке Британии считают, что большинство российских случаев использования таких машин было зарегистрировано в районе Марьинки, недалеко от Донецка, и они начались через несколько дней после того, как чеченские подразделения вошли в этот район.

"Есть реалистичная вероятность, что чеченские подразделения являются первопроходцами с этой тактикой", – предполагает разведка.

В минобороны Британии напоминают, что бойцы из Чечни имеют давний опыт изобретательного использования взрывных устройств еще со времен чеченских войн 1990-х годов. Сообщается также, что воюющие на стороне Украины чеченцы изготовили аналогичные машины в январе 2023 года.

"Большинство российских VBIED почти наверняка сдетонировали, прежде чем они достигли своей цели благодаря сочетанию противотанковых мин и прямого огня, что ставит под сомнение жизнеспособность средств. Однако эти устройства оказывают чрезвычайно сильные взрывы, которые могут оказать психологическое влияние на обороняющиеся силы", - говорится в своде.