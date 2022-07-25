Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

По данным британской разведки, на Донбасском и Херсонском направлениях продолжаются безрезультатные бои. Российские командиры продолжают сталкиваться с дилеммой - усилить ли наступление на востоке или укрепить оборону на западе.

18 июля разведка идентифицировала российский завод по ремонту военной техники в 10 км от границы с Украиной, в Белгородской области РФ. Там было по меньшей мере 300 поврежденных машин, включая танки, бронетранспортеры и грузовики общей поддержки.

"В дополнение к хорошо задокументированным кадровым проблемам Россия, вероятно, продолжает бороться с потерей и ремонтом тысяч боевых машин, поврежденных во время боевых действий в Украине", - констатировали в британской разведке.

По состоянию на 24 июля украинская армия уничтожила 39 520 личного состава оккупантов, 1722 танка и 3942 боевые бронированные машины.

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