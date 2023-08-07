Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что в течение лета российская тактическая боевая авиация обычно совершала более 100 вылетов в день, но преимущественно над контролируемой РФ территорией из-за угрозы со стороны украинской ПВО.

По данным британской разведки, Россия пыталась преодолеть эту проблему, все чаще используя для этого базовые бомбы свободного падения с увеличивающими дальность полета насадками. Эти самолеты могут сбрасывать эти бомбы в нескольких километрах от своих целей, но они еще должны продемонстрировать стабильную точность.

Минобороны Британии напоминает, что с началом украинских контрнаступательных действий в июне 2023 года российские ударные вертолеты доказали свою эффективность. Однако в последние недели Россия, похоже, была менее способна эффективно применять тактическую авиацию на юге.