Разведка Британии назвала причину низкой эффективности фронтовой авиации России
Военно-воздушные силы РФ продолжают последовательно использовать значительные ресурсы для поддержки наземных спецопераций в Украине, но без решающего оперативного эффекта
Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.
Отмечается, что в течение лета российская тактическая боевая авиация обычно совершала более 100 вылетов в день, но преимущественно над контролируемой РФ территорией из-за угрозы со стороны украинской ПВО.
По данным британской разведки, Россия пыталась преодолеть эту проблему, все чаще используя для этого базовые бомбы свободного падения с увеличивающими дальность полета насадками. Эти самолеты могут сбрасывать эти бомбы в нескольких километрах от своих целей, но они еще должны продемонстрировать стабильную точность.
Минобороны Британии напоминает, что с началом украинских контрнаступательных действий в июне 2023 года российские ударные вертолеты доказали свою эффективность. Однако в последние недели Россия, похоже, была менее способна эффективно применять тактическую авиацию на юге.
- В феврале минобороны Британии считало , что россияне не будут прибегать к массированному применению авиации во время нового наступления из-за высокого риска ее уничтожения.
- Уже 21 мая британская разведка отмечала , что из-за массового уничтожения ВСУ дронов российская авиация минимизировала количество полетов над Украиной.
- А в июне увеличение количества боевых вылетов российской тактической авиации минобороны Великобритании связало с украинским контрнаступлением.
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