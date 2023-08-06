Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

Там напомнили, что празднование дня воздушно-десантных войск (ВДВ) России 2 августа затмило несанкционированное разглашение данных о масштабных потерях России в войне с Украиной.

Отмечается, что в письменном обращении главнокомандующий десантными войсками РФ генерал-полковник Михаил Теплинский сообщил о 8500 раненых десантниках. Однако впоследствии они вернулись в строй или вообще отказались покинуть линию фронта. В минобороны Великобритании добавили, что видео было быстро удалено с официальных каналов российского минобороны.

В то же время Теплинский не стал комментировать, сколько на самом деле военнослужащие РФ были убиты или тяжело ранены в Украине.

"Однако экстраполяция данных Теплинского подтверждает оценку, что по крайней мере 50% из 30 000 десантников, направленных в Украину в 2022 году, были убиты или ранены", - отмечает разведка.