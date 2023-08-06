Разведка Британии назвала количество потерь России в Украине среди десантных войск
По крайней мере, половина бойцов десантных войск из 30 тысяч, которых Россия направила на войну в Украину в 2022 году, были убиты или ранены в ходе боевых действий
Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.
Там напомнили, что празднование дня воздушно-десантных войск (ВДВ) России 2 августа затмило несанкционированное разглашение данных о масштабных потерях России в войне с Украиной.
Отмечается, что в письменном обращении главнокомандующий десантными войсками РФ генерал-полковник Михаил Теплинский сообщил о 8500 раненых десантниках. Однако впоследствии они вернулись в строй или вообще отказались покинуть линию фронта. В минобороны Великобритании добавили, что видео было быстро удалено с официальных каналов российского минобороны.
В то же время Теплинский не стал комментировать, сколько на самом деле военнослужащие РФ были убиты или тяжело ранены в Украине.
"Однако экстраполяция данных Теплинского подтверждает оценку, что по крайней мере 50% из 30 000 десантников, направленных в Украину в 2022 году, были убиты или ранены", - отмечает разведка.
- В Генштабе сообщили, что на 6 августа Россия потеряла на войне в Украине около 249 700 своих военнослужащих. Кроме того, в сутки 590 солдат погибли, а ВСУ уничтожили 5 вражеских танков и реактивную систему залпового огня.
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