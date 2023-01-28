Разведка Британии назвала количество оккупантов, которых 1 января уничтожили ударом по казарме в Макеевке
Потери россиян от удара по казарме в оккупированной Макеевке, нанесенного ВСУ в новогоднюю ночь, превысили 300 человек погибшими
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
Британская разведка в ежедневном отчете отмечает, что Россия, вероятно, потеряла более 300 военных при ударе по общежитию в Макеевке 1 января 2023 года.
"Мы оцениваем, что большинство из них, вероятно, были убиты или пропали без вести, а не ранены", - подчеркнули в разведке Британии.
Там также обратили внимание, что после удара российское министерство обороны сделало редкий шаг и публично заявило о 89 убитых. Российские официальные лица сделали это потому, что невозможно было избегать комментариев на фоне критики военного командования из-за инцидента.
"Различие между потерями, которые признала Россия и настоящим количеством погибших указывает на распространенную практику дезинформации в российских публичных заявлениях. Обычно это происходит из-за сочетания умышленной лжи, разрешенной высшим руководством и передачи неточных отчетов низшими должностными лицами, стремящимися умалить свои недостатки из-за их недостатков". обвинить и уволить", - пришли к выводу в британской разведке.
- 1 января стало известно, что в новогоднюю ночь ВСУ ударили из HIMARS по ПТУ №19, которое россияне превратили в казарму в Макеевке Донецкой области.
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