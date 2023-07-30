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Разведка Британии назвала ключевой фактор будущей боевой эффективности вагнеровцев в Беларуси

30 июля, 2023 воскресенье
09:47
Война с Россией ЧВК Вагнера

Способность наемников ЧВК Вгнера в Беларуси защищать и сохранить тяжелую технику, в частности авиацию, станет ключевым фактором в их будущей боевой эффективности

Об этом говорится в отчете министерства обороны Великобритании в Twitter.

"Возможность Вагнера защищать тяжелую технику и средства, такие как воздушный транспорт станет ключевым фактором ее будущей боевой эффективности", - говорится в сообщении.

Разведка Британии напоминает, что с середины июля 2023 по меньшей мере несколько тысяч военнослужащих ЧВК Вагнера, вероятно, расположились в военном лагере в белорусском Цели.

Спутниковые снимки зафиксировали, что с тех пор сотни транспортных средств прибыли на ранее почти пустое заведение. Отдельные отчеты свидетельствуют о том, что большинство видимых транспортных средств – грузовики и микроавтобусы с небольшим количеством боевых бронированных машин.

"Остается непонятным, что произошло с тяжелой техникой Вагнера, используемой в Украине; существует реальная вероятность того, что они были вынуждены вернуть их российским военным", - добавляют в минобороны Великобритании.

Как вагнеровцы оказались в Беларуси

После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

29 июня спутник зафиксировал возведение палаточного лагеря недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси, а 3 июля росСМИ опубликовали фото вероятного лагеря для вагнеровцев.

11 июля в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут учить армию РБ воевать.

14 июля сообщалось, что под Осиповичами (Беларусь) проходят занятия с подразделениями территориальных войск, где инструкторами по некоторым военным дисциплинам выступают бойцы ЧВК Вагнера.

Утром 15 июля в Беларуси была замечена большая колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах так называемых ДНР и ЛНР. Вероятно, это были наемники ЧВК Вагнера. В Госпогранслужбе подтвердили эту информацию.

В воскресенье, 16 июля, мониторинговая группа Белорусский Гаюн сообщила , что на контрольно-пропускном пункте на границе между Беларусью и РФ установили два флага – России и ЧВК Вагнера.

Вагнеровцы объявили , что 30 июля будет закрыта главная база ЧВК в РФ – она находится в населенном пункте Молькино, что в Краснодарском крае.

19 июля финансист ЧВК Вагнера Евгений Пригожин выступил в Беларуси перед вагнеровцами, назвал ситуацию на фронте "позором" и призвал наемников "дождаться момента, чтобы проявить себя по полной".

Позже, 23 июля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании размещенных в его стране наемников из российского ЧВК Вагнера "сходить на экскурсию" в Польшу. После этого в тот же день стало известно, что в Беларусь прибыла десятая колонна вагнеровцев, в которой по меньшей мере десять единиц техники.

В Институте изучения войны заявили , что нет никаких признаков того, что вагнеровцы в Беларуси имеют тяжелое вооружение, необходимое для серьезного наступления на Украину или Польшу.

25 июля в Беларусь прибыла 11-я колонна вагнеровцев, на этот раз с бронеавтомобилями. В колонне не менее 29 единиц автомобильной техники. Также стало известно, кто возглавил вагнеровцев в Беларуси.

27 июля сообщалось, что подразделения частной военной компании Вагнера ищут в Беларуси лиц, готовых воевать против Литвы и Польши. Также в этот день Гаюн сообщил, что в Беларусь прибыла 12-я по счету колонна ЧВК Вагнера, в которой насчитали по меньшей мере 50 единиц техники.

28 июля в Центре национального сопротивления предупредили , что вагнеровцы готовят провокации на границе Беларуси с ЕС. Также в этот день в Беларуси зафиксировали 13-ю колонну наемников.

Кроме этого, Польша и Литва заявили о том, что они рассматривают возможность закрытия границ с Беларусью из-за беспокойства по поводу присутствия наемников российского ЧВК Вагнера.

Украина
Белорусь
Вагнергейт
Великобритания
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