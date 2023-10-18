Разведка Британии назвала главную цель наступления россиян на Купянско-Лиманском направлении
За последние две недели Россия увеличила свою активность в наступательных действиях на Купянско-Лиманском направлении. Таким образом, оккупанты хотят создать буферную зону вокруг Луганской области
Об этом говорится в отчете министерства обороны Великобритании.
Отмечается, что на указанном участке фронта российские обстрелы усилились, а подразделения 6-й и 25-й общевойсковой армии РФ и 1-й гвардейской танковой армии совершили атаки, но с ограниченным успехом.
По мнению британской разведки, очень вероятно, что эта деятельность является частью текущего российского наступления, которое ведется по нескольким направлениям в восточной Украине, в частности возле Авдеевки Донецкой области.
"Целью Сухопутных войск РФ в направлении Купянск-Лиман, вероятно, является продвижение на запад к реке Оскол для создания буферной зоны вокруг Луганской области", - предполагают в минобороны Британии.
Там также добавляют, что за последние месяцы оккупанты наращивали боеспособность в направлении Купянск-Лиман. Однако украинские силы сохраняют значительное оборонное присутствие на этом направлении, и очень маловероятно, что Россия сможет добиться значительного оперативного прорыва.
- В сводке Генштаба ВСУ 18 октября сообщалось , что за сутки на Купянском направлении Силы обороны Украины отразили 24 вражеских атак.
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