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Разведка Британии: многочисленные атаки ВСУ на Донбассе истощили кадыровцев и формирования "ДНР"

27 июня, 2023 вторник
09:45
Война с Россией

Недавние многочисленные и регулярные наступательные действия ВСУ в Донецкой области, вероятно, истощили силы боевиков так называемой ДНР и наемников Чечни, воюющих в Красногоровке

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

Британские разведчики сообщают, что недавние многократные одновременные наступательные операции Вооруженных Сил Украины на Донбассе привели к истощению вооруженных в этом районе вооруженных формирований "ДНР" и Чечни.

В то же время украинские десантники достигли некоторого продвижения к востоку от Красногоровки под Донецком, расположенного на старой линии контроля. По данным разведки, это стало одним из первых случаев после начала полномасштабного вторжения, когда удалось освободить территорию, оккупированную с 2014 года.

"Это один из первых случаев после вторжения России в 2022 году, когда украинские силы, скорее всего, вернули территорию, которая была оккупирована РФ с 2014 года", - отмечают в минобороны Британии.

  • 24 июня представитель Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень сообщил, что Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые были под контролем оккупантов с 2014 года.
  • 26 июня британская разведка считала , что в рамках большого контрнаступления Украина активизировала свои наступательные операции вокруг Бахмута в Донецкой области.
  • В отчете 27 июня Генштаб ВСУ сообщает, что в течение суток враг пытался вести наступательные действия на Купянском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Вместо этого ВСУ поразили артиллерийские подразделения россиян на огневых позициях, районы сосредоточения и склады боеприпасов.
Донетчина
Военные новости
Великобритания
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