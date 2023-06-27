Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

Британские разведчики сообщают, что недавние многократные одновременные наступательные операции Вооруженных Сил Украины на Донбассе привели к истощению вооруженных в этом районе вооруженных формирований "ДНР" и Чечни.

В то же время украинские десантники достигли некоторого продвижения к востоку от Красногоровки под Донецком, расположенного на старой линии контроля. По данным разведки, это стало одним из первых случаев после начала полномасштабного вторжения, когда удалось освободить территорию, оккупированную с 2014 года.

"Это один из первых случаев после вторжения России в 2022 году, когда украинские силы, скорее всего, вернули территорию, которая была оккупирована РФ с 2014 года", - отмечают в минобороны Британии.