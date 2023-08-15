Разведка Британии: Кадыров посылает свои войска на фронт в Украине, чтобы укрепить репутацию перед Путиным
Войска, сформированные на территории Чечни, играют заметную роль в войне с Украиной. Рамзан Кадыров демонстрирует свою преданность Владимиру Путину
Об этом сообщило министерство обороны Великобритании в Twitter.
В заявлении от 10 августа чеченский лидер Рамзан Кадыров признал присутствие чеченского батальона "Восток-Ахмат" в противостоянии на Ореховском участке фронта Запорожской области.
Также в комментариях Кадырова подчеркивается роль одного из главных чеченских подразделений в этой ключевой области.
По данным британки разведки "Восток-Ахмат" официально подчиняется 42-й мотострелковой дивизии Южного военного округа, действовавшей в районе поселка Роботино.
"Чеченские силы являются относительно небольшим, но заметным компонентом российских сил в Украине. Кадыров, вероятно, активно продвигает роль своих подразделений частично для того, чтобы укрепить свою репутацию сторонника Путина", - отмечают в отчете.
- 15 августа в сводке Генштаба сообщалось, что на Запорожье между кадыровцами и дагестанцами произошел спор во время съемок пропаганды: более 20 убитых и 40 раненых.
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