Об этом сообщило министерство обороны Великобритании в Twitter.

В заявлении от 10 августа чеченский лидер Рамзан Кадыров признал присутствие чеченского батальона "Восток-Ахмат" в противостоянии на Ореховском участке фронта Запорожской области.

Также в комментариях Кадырова подчеркивается роль одного из главных чеченских подразделений в этой ключевой области.

По данным британки разведки "Восток-Ахмат" официально подчиняется 42-й мотострелковой дивизии Южного военного округа, действовавшей в районе поселка Роботино.

"Чеченские силы являются относительно небольшим, но заметным компонентом российских сил в Украине. Кадыров, вероятно, активно продвигает роль своих подразделений частично для того, чтобы укрепить свою репутацию сторонника Путина", - отмечают в отчете.