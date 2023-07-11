Об этом сообщает Novinite со ссылкой на военную разведку Болгарии.

"Активность российских спецслужб на территории ... отдельных стран Западных Балкан в течение 2022 года значительно возросла на фоне попыток компенсировать ущерб, причиненный российским легальным резидентурам в результате выслания российских дипломатов из ряда стран Европы", - говорится в выводах ведомства.

По данным болгарской военной разведки, наблюдается постоянная тенденция к увеличению рисков кибербезопасности. В частности, в контексте российского вторжения в Украину страны ЕС, включая Болгарию, испытали неоднократные и длительные кибератаки.

"Применение кибератак на объекты критической инфраструктуры в сочетании с другими гибридными методами и враждебными действиями, такими как организация масштабных информационных и дезинформационных кампаний, попытки спровоцировать социальное недовольство и миграционные процессы, диверсии и саботаж, будут продолжаться и в 2023 году", - считают в 2023 году. разведке Болгарии.

Также в разведке Болгарии отмечают, что в связи с прогнозируемым интенсивным потоком беженцев с Ближнего Востока, Африки и Азии в Европу, что будет наблюдаться в течение 2023 года, "сохраняется риск использования миграционных проблем в гибридных операциях, направленных против ЕС, а также проникновения в европейские страны членов и последователей террористических группировок".