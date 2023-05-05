Об этом сообщает ГУР.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов презентовал первое экспериментальное социологическое исследование российских военнопленных, проведенное Координационным штабом в рамках проекта "Хочу жить".

"Понять подробнее, кто такой среднестатистический оккупант, каков его социальный портрет, его мотивы. Как он видит и воспринимает мир и реальность. И, в конце концов, что им действительно движет", - отметил Андрей Юсов, добавив, что исследование было проведено в апреле 2023 года.

Согласно исследованию, в боевых действиях против Украины участвуют представители практически всех регионов России, а также незаконно мобилизованные на временно оккупированных территориях ОРДЛО и Крыма и контрактники так называемой народной милиции "ЛНР".

40% опрошенных отметили, что попали в плен добровольно, что свидетельствует о низком моральном духе врага.

80% российских военнопленных недовольны приказами своего руководства, более 50% утверждают, что в случае отступления командиры отступят, а личный состав бросят.

Что касается мотивации оккупантов, то наиболее мощным фактором, который стимулировал их пойти воевать против Украины 54,8% пленных россиян назвали "желание жизненной стабильности", а 35,9% россиян мотивировали "возможность продвинуться в жизни".

Отмечается, что абсолютно не нашли поддержки у респондентов такие утверждения: "желание отомстить за товарищей" и "желание быть профессиональным военным".

60% опрошенных, оценивая личные качества своих командиров по пятибалльной шкале, ставят им самую низкую оценку – 1. Оценку 5 поставили всего 1,3% респондентов. Только 17% российских военнопленных заявили, что были полностью снабжены боекомплектом и лишь 6% отметили, что могли рассчитывать на поддержку других подразделений.

Согласно исследованию, основным источником информации в армии России являются разговоры с сослуживцами и звонки домой. Эти источники информации пользуются наибольшим доверием, тогда как телевидению доверяют только 20% респондентов.