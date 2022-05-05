Разведданные США помогли украинским военным ликвидировать российских генералов, - The New York Times

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на чиновников США.

По информации издания, Вашингтон предоставил Украине подробности ожидаемого перемещения российских войск, местоположения и другие детали относительно российского мобильного военного штаба. Украина объединила данные с информацией собственной разведки для проведения артиллерийских ударов и других атак, в результате которых погибли российские офицеры.

Обмен разведывательными данными является частью помощи США, а поддержка украинцев со стороны американской разведки оказала решающее влияние на поле боя, подтвердив цели, определенные украинскими военными, и направив их на новые цели, – отмечают в The New York Times, добавляя, что предоставление разведданных США Украине является беспрецедентным.

Чиновники, с которыми общались журналисты издания, на условиях анонимности сообщили детали секретной разведывательной информации, переданной Украине. По их словам, Администрация Байдена пыталась сохранить в секрете большую часть разведданных, опасаясь, что это будет расценено как эскалация и спровоцирует Путина на большую войну. Американские чиновники не рассказали, как именно они получили информацию, но заметили, что в течение всей войны разведывательные службы США использовали различные источники, включая секретные и коммерческие спутники, чтобы отслеживать перемещение российских войск.

Украинские официальные лица заявляли, что они убили около 12 генералов на передовой. Американские чиновники отказались уточнить, сколько именно генералов было убито с помощью американской разведки.