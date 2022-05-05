Разведданные США помогли украинским военным ликвидировать российских генералов, - The New York Times
Соединенные Штаты предоставили Украине разведывательные данные, которые помогли военным ликвидировать многих российских генералов в российско-украинской войне
Об этом пишет The New York Times со ссылкой на чиновников США.
По информации издания, Вашингтон предоставил Украине подробности ожидаемого перемещения российских войск, местоположения и другие детали относительно российского мобильного военного штаба. Украина объединила данные с информацией собственной разведки для проведения артиллерийских ударов и других атак, в результате которых погибли российские офицеры.
Обмен разведывательными данными является частью помощи США, а поддержка украинцев со стороны американской разведки оказала решающее влияние на поле боя, подтвердив цели, определенные украинскими военными, и направив их на новые цели, – отмечают в The New York Times, добавляя, что предоставление разведданных США Украине является беспрецедентным.
Чиновники, с которыми общались журналисты издания, на условиях анонимности сообщили детали секретной разведывательной информации, переданной Украине. По их словам, Администрация Байдена пыталась сохранить в секрете большую часть разведданных, опасаясь, что это будет расценено как эскалация и спровоцирует Путина на большую войну. Американские чиновники не рассказали, как именно они получили информацию, но заметили, что в течение всей войны разведывательные службы США использовали различные источники, включая секретные и коммерческие спутники, чтобы отслеживать перемещение российских войск.
Украинские официальные лица заявляли, что они убили около 12 генералов на передовой. Американские чиновники отказались уточнить, сколько именно генералов было убито с помощью американской разведки.Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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