Разведданные и анализ ситуации: в разведке сказали, на чем основаны прогнозы Буданова
Прогнозы руководителя украинской разведки Кирилла Буданова на 2023 год базируются на разведданных
Об этом в эфире общенационального телемарафона сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
“Когда представитель разведки, особенно глава разведки, говорит о таких вещах, то это касается четкой информации, которая базируется на разведданных, на анализе ситуации на поле боя, международной ситуации и многих других данных. Поэтому, безусловно, слова Буданова о положительных сдвигах на фронте – это информация, подтверждаемая жизнью и практикой”, - сказал он.
Однако Юсов отметил, что Буданов не всегда сообщал оптимистичные новости, в частности, глава разведки так же когда-то предупреждал о широкомасштабном вторжении РФ.
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