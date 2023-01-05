Разведданные и анализ ситуации: в разведке сказали, на чем основаны прогнозы Буданова

Об этом в эфире общенационального телемарафона сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

“Когда представитель разведки, особенно глава разведки, говорит о таких вещах, то это касается четкой информации, которая базируется на разведданных, на анализе ситуации на поле боя, международной ситуации и многих других данных. Поэтому, безусловно, слова Буданова о положительных сдвигах на фронте – это информация, подтверждаемая жизнью и практикой”, - сказал он.

Однако Юсов отметил, что Буданов не всегда сообщал оптимистичные новости, в частности, глава разведки так же когда-то предупреждал о широкомасштабном вторжении РФ.

Ранее начальник ГУР заявил , что зимой ситуация на фронте в корне не изменится.

29 декабря начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил , что ситуация на линии фронта зашла в тупик, ни Украина, ни Россия не может добиться весомых успехов.