Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Разведданные Британии свидетельствуют, что РФ может заменять украинский "гуманитарный коридор"

Разведданные Британии свидетельствуют, что РФ может заменять украинский "гуманитарный коридор"

5 октября, 2023 четверг
06:32
Война с Россией

В разведке Великобритании предполагают, что Россия намерена установить морские мины на подходах к украинским портам

Об этом пишет министерство иностранных дел Великобритании.

Россия может продолжать нацеливаться на гражданское судоходство в Черном море, в том числе устанавливать морские мины на подходах к украинским портам.

В разведке Великобритании считают, что РФ пытается поставить под угрозу проходящие через "гуманитарный коридор" гражданские суда, чтобы сдержать экспорт украинского зерна. Это позволило бы России давить на экономику Украины.

"Россия почти наверняка хочет избежать открытого затопления гражданских судов, а фальшиво обвиняет Украину в любых атаках на гражданские суда в Черном море", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Великобритания опубликовала разведывательные данные, чтобы разоблачить тактику России по предотвращению такого инцидента.

Что известно о работе "зернового коридора"

17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил , что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил , что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.

10 августа Военно-морские силы Вооруженных Сил сообщили о временном гуманитарном коридоре для торговых судов, идущих в и из портов Украины. Впоследствии в Украине открыли регистрацию торговых судов и их владельцев, готовых проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.

28 сентября стало известно, что Украина планирует открыть новый ж/д коридор для экспорта зерна.

Украина
Россия
зерно
экспорт зерна
Великобритания
Чорное море
Читайте также:
ЗСУ
4 октября, 2023 среда
ВСУ продвигаются на Мелитопольском направлении, оккупанты покинули ряд позиций, - Легион Свободы
3 октября, 2023 вторник
СБУ сообщила о подозрении в предательстве военном, который помог РФ захватить единую украинскую субмарину
Михайло Федоров
4 октября, 2023 среда
Электронный реестр военнообязанных уже функционирует и постоянно наполняется информацией, - Федоров
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.45
    Покупка 37.45
    Продажа 38.15
  • EUR
    Покупка 39.68
    Продажа 40.7
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
5 октября
07:54
Обновлено
Ночная атака РФ: украинская ПВО уничтожила 24 "шахеда"
07:52
Россияне вывели в Черное море на боевое дежурство 5 кораблей, ракетоносители отсутствуют
07:45
С временно оккупированных территорий вывезли еще 19 украинских детей
07:29
Силы обороны отразили атаки россиян на трех направлениях, - Генштаб
07:18
Япония начала сбрасывать в океан вторую партию очищенной воды с АЭС в Фукусиме
06:56
В части Курской области РФ нет света: власти заявили об атаке якобы украинских БПЛА по объектам инфраструктуры
06:45
В Индии в результате наводнения погибли по меньшей мере 10 человек, 82 числятся пропавшими без вести
06:38
Япония закупит у США крылатые ракеты "Томагавк" на год ранее, чем планировала
06:13
Реформирование и расширение ЕС и помощь Украине среди главных тем саммита Евросоюза в Гранаде. Зеленского пригласили также
06:12
Силы обороны продвинулись в районе Новопрокопки и Бахмута, - ISW
05:59
Россия договорилась с Ираном о ремонте и техобслуживании гражданских самолетов
05:31
Обновлено
Воздушная атака на Украину: взрывы раздавались в Миргороде и Кропивницком
05:08
Красный Крест обнародовал правила для хакеров во время войны
04:40
США и союзники изучают варианты передачи Украине замороженных активов РФ, - Блинкен
04:12
Россияне забрали большинство кораблей из оккупированного Крыма в Новороссийск, - ISW
03:44
ООН подтвердила шесть случаев внесудебных казней россиянами украинских военнопленных
03:16
Третья встреча союзников по украинской Формуле мира состоится в Турции
02:48
На фото украинские защитники, обратившиеся к литовцам
Литва планирует оказать помощь Украине в следующем году на €340 млн
02:20
Собаки и санитарные процедуры: во Франции усилили борьбу с клопами в общественном транспорте
01:52
НАПК обнаружило у военкома с Полтавщины необоснованные активы на 1,8 млн гривен
01:24
Президент Словакии после выборов объявил о прекращении военной помощи Украине
00:56
Германия передаст Украине систему IRIS-T и 12 зениток Gepard, - депутат Бундестага
00:51
Лига чемпионов: Как выглядит турнирная таблица после победы "Шахтера" над "Антверпеном"
00:00
Обновлено
В Венеции автобус упал с путепровода: погибли не менее 21 человека. Среди жертв идентифицировали 9 украинцев
2023, среда
4 октября
23:59
Обновлено
"Ньюкасл" унизил ПСЖ, "Барселона" одолела "Порту": результаты всех матчей 4 октября в ЛЧ
23:27
"Могут взорвать национальное единство в Украине": в WSJ объяснили риски проведения выборов во время войны
23:14
Байден признал, что волнуется из-за событий в Конгрессе и анонсировал большую речь в отношении Украины
22:34
"Даже одна ракета HIMARS привела бы к более серьезным разрушениям": в ООН опровергли фейк РФ об ударе Украины по Оленовке
21:41
"Хорошие вещи для Украины": Зеленский провел совещание с Будановым
21:39
"Шахтер" совершил камбек и победил "Антверпен" в Лиге чемпионов
21:19
Силы обороны за день отразили 14 атак врага в Донецкой области, - Генштаб
20:58
Обновлено
САП будет просить для подозреваемого в коррупции мэра Сум арест с залогом 10 млн грн
20:57
В Фастове прокурора разоблачили на взятке в $45 тыс., ему сообщили о подозрении
20:37
ЧМ по футболу впервые в истории состоится сразу на трех континентах
20:32
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Более 10 разных бригад задействовано в районе Новопрокоповки. ВСУ серьезно настроены на прорыв фронта. Колонка Сергея Згурца
20:24
С апреля в безопасные регионы Украины принудительно эвакуировали 856 детей
19:58
ФИФА
ФИФА позволила россиянам соревноваться в чемпионатах мира U-17
19:40
Украинская журналистка Виктория Рощина исчезла на оккупированной территории
19:00
Обзор
Победные новости 588 дня войны: оккупанты готовят побег из Токмака, а ГУР провело спецоперацию в Крыму
18:57
Война и литература: в Киеве презентовали книги военного времени и собирали деньги на ВСУ
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV