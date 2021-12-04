Разведчикам, причастным к спецоперации с "вагнеровцами", угрожали уголовным преследованием из Офиса президента, - полковник СБУ Червинский

Об этом Червинский заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ .

По его словам, участникам спецоперации поступали угрозы увольнениями, уголовными производствами, которые передавались якобы из Офиса президента.

"Сначала были угрозы увольнениями, уголовными производствами, которые передавались якобы из Офиса президента. После совещания в Офисе президента нам передавались такие посилия - что вы будете привлечены к ответственности, вы должны молчать", - сказал Червинский.

Он добавил, что также были предложения сказать, что сделки не было.

"В двадцатых числах февраля этого года мы были у руководителей наших подразделений, и они это говорили прямым текстом молчать. Вообще пытались убедить нас, меня лично – того человека, который провел не менее десяти операций – что это была российская операция. Мне было смешно, и потому я не хотел с ними об этом говорить. И потому начались угрозы. Они сказали, что они аннулируют наши паспорта, что они начнут уголовные производства", - рассказал Червинский.

Напомним, 19 ноября бывший глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба заявил , что президент Владимир Зеленский через главу ОПУ Андрея Ермака приказал перенести активную фазу операции по вагнеровцам.

26 ноября Владимир Зеленский рассказал , что бывший глава разведки Василий Бурба "слил" операцию по УИК Вагнера, когда его идеи были раскрыты РФ.

Во вторник, 30 ноября, Верховная Рада одобрила проект постановления о промежуточном отчете временной следственной комиссии по расследованию возможных противоправных действий госслужащих и других лиц, которые могли способствовать нарушению суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины и представлять угрозу нацбезопасности.

30 ноября руководитель Офиса президента Андрей Ермак дал показания ДБР по делу вагнеровцев.

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