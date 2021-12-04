Разведчикам, причастным к спецоперации с "вагнеровцами", угрожали уголовным преследованием из Офиса президента, - полковник СБУ Червинский
Уволенный в запас участник спецоперации по задержанию "вагнеровцев" Роман Червинский заявил, что причастным к ней разведчикам угрожали уголовным преследованием из Офиса президента
Об этом Червинский заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ .
По его словам, участникам спецоперации поступали угрозы увольнениями, уголовными производствами, которые передавались якобы из Офиса президента.
"Сначала были угрозы увольнениями, уголовными производствами, которые передавались якобы из Офиса президента. После совещания в Офисе президента нам передавались такие посилия - что вы будете привлечены к ответственности, вы должны молчать", - сказал Червинский.
Он добавил, что также были предложения сказать, что сделки не было.
"В двадцатых числах февраля этого года мы были у руководителей наших подразделений, и они это говорили прямым текстом молчать. Вообще пытались убедить нас, меня лично – того человека, который провел не менее десяти операций – что это была российская операция. Мне было смешно, и потому я не хотел с ними об этом говорить. И потому начались угрозы. Они сказали, что они аннулируют наши паспорта, что они начнут уголовные производства", - рассказал Червинский.
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