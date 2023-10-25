Разведчикам нужен джип
Собираем средства на выкуп и модернизацию внедорожника для группы быстрого реагирования разведки 3 полка ССО
В боях на Восточном направлении они показали себя настоящими героями. Силы обороны сорвали планы взбалмошного врага относительно Авдеевки, отразили все атаки и удержали позиции. Прицельным огнем постоянно напоминают оккупантам, чтобы не пытались ступать на украинскую землю, иначе она будет гореть под их ногами!
Особенно важно то, что за нашу жизнь и свободу есть кому постоять. А мы должны быть благодарны за это.
Автомобили для защитников уже нашли и готовят для выполнения боевых задач, нужно только выкупить.
Поэтому не будем медлить… Война продолжается… и помощь каждого из нас очень важна
Наша цель: 250 000 гривен
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