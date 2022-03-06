"Разве вы не видите, как обстреливают города?": предстоятель ПЦУ призвал глав Московского патриархата в Украине требовать от РФ остановить варварские обстрелы

Заявление было опубликовано на сайте ПЦУ.

Эпифаний отметил, что в ходе российского нападения на Украину объектами обстрелов стали также храмы.



"Под угрозой атаки оказалась даже величайшая духовная святыня – собор Софии Киевской. Отовсюду поступают сообщения об обстрелах храмов, даже тех, где нашли убежище беженцы. Как Предстоятель я обращаюсь к российским убийцам – не увеличивайте меру своего преступления уничтожением святынь, особенно если вы лицемерно оправдываете себя "защитой Церкви", - сказал глава ПЦУ.

Митрополит обратился к международному сообществу и религиозным лидерам.



"Поднесите свой голос в сопротивлении очередному преступлению России. Словом и делами сделайте все возможное, чтобы обстрелы и бомбежки остановились", - заявил он.



Эпифианий также обратился к главам Московского патриархата в Украине.



"Разве вы не видите, как обстреливают города на севере, востоке, юге Украины, как от взрывов погибают среди прочих и те, кто считает вас своими пастырями? Громко требуйте от России, от Московского патриарха остановить варварские обстрелы! Не прячьтесь за общими пожеланиями мира , но говорите правду, как заповедал Господь", - сказал глава ПЦУ.



Он также призвал мир закрыть небо над Украиной.

"Путин и так считает, что воюет на нашей земле "с Америкой и НАТО". Российский диктатор уже сражается с вами, он уже напал на вас. Поэтому защищая Украину, наших людей, детей, наши дома и храмы, вы защищаете самих себя" , – подытожил Эпифаний.