Разве в интересах венгров покупать нефть не по $60, а по $80?
Высокая цена на закупку нефти - в интересах правящей клики Орбана
Венгерский министр иностранных дел, а заодно и внешней торговлей ведает, Петер Сийярто, не подумав, выболтал чистую правду: "В ходе переговоров о предельной цене на нефть мы настойчиво боролись за интересы Венгрии, и в результате нам это удалось: Венгрия была освобождена от ограничения цены на нефть".
Высокая цена на закупку нефти в интересах правящей клики Орбана, которая отождествляет себя со всей Венгрией. Чем выше цена – тем больший откат дадут россияне
Спрашивается — разве в интересах венгров покупать нефть не за $60, а за $80? Если ответ вам кажется очевидным, вы не ошибаетесь.
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Но здесь другая логика заложена. Высокая цена на закупку нефти в интересах правящей клики Орбана, которая отождествляет себя со всей Венгрией. Чем выше цена – тем больший откат дадут россияне. Всё просто. Вот Сийярто и поперло в ощущении будущих дивидендов.
Об авторе. Михаил Гончар, эксперт по международным энергетическим и безопасным отношениям
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