"Разваливал" оборонную сферу с 2014 года: СБУ задержала экс-чиновника бронетанкового завода, который разворовал 12 млн грн и сбежал в ОРДЛО

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.



Согласно сообщению, СБУ задержала бывшего топчиновника государственного предприятия "Киевский бронетанковый завод", который находился на этом посту в течение 2014 года. Чиновник нанес государству ущерб на 12 млн грн и сбежал на оккупированные территории ОРДЛО, чтобы избежать наказания.



Отмечается, что злоумышленник организовал хищение средств, выделенных на модернизацию военной техники.



По данным следствия, мужчина зарегистрировал несколько фиктивных компаний в разных регионах Украины, в частности в Киеве и Киевской области. Впоследствии, на основании фиктивных договоров, человек переводил на счета указанных компаний средства, предназначенные на выполнение государственного заказа. Расчеты осуществлялись либо по завышенным тарифам, либо вообще за невыполненные работы. Таким образом происходил вывод бюджетных средств и перевод их в наличные с последующим присвоением участниками схемы.



В результате почти полугодовой противоправной деятельности должностных лиц государство получило убытки в размере 12 млн грн.



В конце 2014 года, во избежание ответственности за преступную деятельность, он перебрался на оккупированную террористами территорию.



В пресс-службе отметили, что оперативники установили местонахождение злоумышленника и задержали его при пересечении линии разграничения с временно оккупированной территории на КПВВ "Станица Луганская".



Экс-чиновнику объявлено о подозрении в присвоении и растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, а также в служебном подлоге. Сейчас он доставлен в Дарницкий районный суд для избрания ему меры пресечения.

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