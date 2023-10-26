Развалится при входе в атмосферу: в Defence Express прокомментировали идею Рогозина ударить по Украине космической ракетой
Военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков считает, что технически возможно засунуть авиабомбу ФАБ-9000 в космический ракетоноситель "Союз", но до места назначения ракета не долетит
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Технологически запихнуть и запустить авиабомбу ФАБ-9000, которую россияне обсуждали, в космический ракетоноситель "Союз", со стартовым весом от 306 тонн и высотой 51 метр, можно. Но все закончится тем, что авиабомба ФАБ-9000 просто развалится во время входа на скорости около 6 км/с, и вряд ли долетит", – пояснил Катков.
По словам военного эксперта, также россияне не учитывают вопрос точности наведения ракеты.
Если будет использован обычный ФАБ-9000, то приблизительная точность падения его обломков будет плюс-минус "лапоть", а это десятки километров. Потому что точность обеспечивается специальными боеприпасами. Когда мы говорим о ядерном боеприпасе, который обычно весит 150-350 кг, то он имеет точность падения, после долгого орбитального полета, около 150 метров", - добавил Катков.
- Бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин предлагал президенту РФ Владимиру Путину запустить с космодрома в Плесецке космическую ракету в сторону Украины.
- Стоит отметить, что подобная риторика для властной верхушки РФ является перманентной.Так, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев регулярно прибегает к ядерному шантажу: в феврале он пригрозил апокалипсисом и уничтожением цивилизации, а в апреле заявил, что мир оказался на пороге ядерной войны . Также он угрожал ракетными ударами по зданию Международного уголовного суда, по бундестагу, убийством президентов Украины и Польши.
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