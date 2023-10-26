Развалится при входе в атмосферу: в Defence Express прокомментировали идею Рогозина ударить по Украине космической ракетой

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Технологически запихнуть и запустить авиабомбу ФАБ-9000, которую россияне обсуждали, в космический ракетоноситель "Союз", со стартовым весом от 306 тонн и высотой 51 метр, можно. Но все закончится тем, что авиабомба ФАБ-9000 просто развалится во время входа на скорости около 6 км/с, и вряд ли долетит", – пояснил Катков.

По словам военного эксперта, также россияне не учитывают вопрос точности наведения ракеты.

Если будет использован обычный ФАБ-9000, то приблизительная точность падения его обломков будет плюс-минус "лапоть", а это десятки километров. Потому что точность обеспечивается специальными боеприпасами. Когда мы говорим о ядерном боеприпасе, который обычно весит 150-350 кг, то он имеет точность падения, после долгого орбитального полета, около 150 метров", - добавил Катков.