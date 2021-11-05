"Разумная политика" от Разумкова: экс-спикер создал межфракционное объединение в ВР

Об этом Интерфакс сообщила пресс-секретарь депутата Ольга Туний.

"Да, эта информация соответствует действительности. Дмитрий Александрович решил создать межфракционное объединение "Разумная политика", и в него войдут около 25 народных депутатов", - сказала Туний.

Пресс-секретарь частично подтвердила состав объединения: нардепы Нелли Яковлева, Василий Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько (все четверо из фракции "Слуга Народа"), бывшая представительница монобольшинства Людмила Буймистер, которую недавно исключили из рядов "Слуги Народа", а также депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко.



По всей видимости, документы о создании объединения уже направили спикеру Руслану Стефанчуку.

Напомним, Верховная Рада Украины отправила в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова 7 октября.

Зеленский вывел Разумкова из состава СНБО и назначил вместо него Стефанчука. Сейчас Дмитрий Разумков - внефракционный депутат.

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