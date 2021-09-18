Разумкову внезапно сменили охрану

С таким заявлением он выступил на одном из телеканалов, рассказывает Еспресо.TV .



В свою очередь он не считает это давлением, ведь охрана ему, как утверждает спикер, вообще не нужна.



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"Что касается давления ... С одной стороны, когда ты находишься на больничном, а тебе начинают менять охрану. Для кого-то - это, может быть, было бы давлением. Для меня - это не давлением, потому что я в должности главы Верховной Рады обходился без охраны. Сейчас достаточно просто хожу по улицам, если мне надо, разговариваю с людьми. И уверен, что и после того, как закончится моя каденция, я не буду иметь охраны, так же сам буду ходить по улицам и смогу нормально смотреть людям в глаза ", - пояснил Дмитрий Разумков.



"К сожалению, я не уверен, что могут делать", - добавил глава ВР.

10 сентября Разумков во второй раз заразился COVID-19 и сейчас находится на самоизоляции.