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Разумкова: Украина не будет молчать на обстрелы оккупантов

30 августа, 2021 понедельник
14:50
война с Россией Дмитрий Разумков

Голова Верховной Рады Дмитрий Разумков отреагировал на обстрелы Авдеевки оккупантами, заявив, что Украина придерживается Минских договоренностей, однако будет защищать свои территории и военных

Об этом он сказал на брифинге во время поездки в район проведения операции объединенных сил, передает Укринформ .

"К сожалению, в последнее время мы видим обострения. Мы видим, что делают так называемые" ЛНР "," ДНР ". Все помнят, Авдеевку. К сожалению, вчера, позавчера мы видели снова обстрелы, нарушения тех договоренностей, как были взяты всеми сторонами процесса. Только Украина выполняет свои обязательства, и сегодня действительно придерживается того, что было достигнуто в Минске, договоренностей о прекращении обстрелов и ведения боевых действий. Но мы точно не будем молчать и будем защищать себя и своих военнослужащих и граждан, сегодня вынужденно должны жить в таких условиях. А все, что будет зависеть от нас, от армии, от военно-гражданской администрации, я уверен, мы будем делать ", - заявил Разумков.

По его словам, обстрелы были зафиксированы и почти в километре от школы.

Спикер ВР отметил, что Украина готова к вызовам, но большая ответственность лежит и на коллегах с ОБСЕ, которые должны это фиксировать.

"Очень хотелось бы, чтобы оно функционировало круглосуточно, а не с утра до трех или до пяти. А иногда в такие моменты мы не видим там миссию. Надо быть, извините, слепыми, чтобы не видеть таких случаях. Они должны быть о объективными для того, чтобы и мы, и весь мир понимал, кто что делает, кто за что отвечает, чтобы потом не было лишних разговоров ", - сказал он.

Разумкова считают, что большой проблемой также является функционирование КПВВ.

"Мы полностью готовы. Наша сторона - армия, пограничники, полиция, центральная власть, которая здесь работает, полностью готовы обеспечить полноценное функционирование пунктов пропуска. Вы знаете, что так называемые" ДНР "," ЛНР "их заблокировали. Официальным основанием является ковид, но мы понимаем, что это просто для того, чтобы создать дополнительные осложнения для людей. Чаще всего это люди пожилого возраста, которым надо попасть на территорию свободной Украины ... Мы также хорошо знаем, что это используется на той стороне, как информационное давление на Украине, попытки создать негативный имидж, но люди все видят ", - отметил он.

Спикер ВР надеется, что вскоре власть сможем сделать так, чтобы вся Украина снова жила в обычном режиме.

"Мы почти четверть своей независимости снова ее отстаиваем. Поэтому очень хотелось бы, чтобы в ближайшее время у нас был еще один праздничный день, который бы мы могли занести в качестве красного дня календаря", - сказал Разумков.

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Россия
Донбасс
Минские договоренности
режим тишины
обстрелы
война
ООС
Дмитрий Разумков
ООС АТО
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