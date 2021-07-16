Разумкова: Регламентный комитет рассудит спор в "Голосе" об увольнении Железняка

Об этом он заявил на брифинге 16 июля, передает Еспресо.TV.

"Если мы говорим о фракции " Голос ", действительно, и от одной части народных депутатов, и от второй части народных депутатов, которые входят в эту фракцию, поступили противоположные позиции относительно того заседания (фракции, - ред.), которое произошло или не произошло. Согласно положениям, там есть коллизии. Это мое личное мнение. Но для того, чтобы быть максимально объективным, оба эти обращения направлены в Регламентный комитет ", - подчеркнул глава ВР.

Разумков отметил, что Регламентный комитет даст свое заключение, заслушав обе стороны.

"Вопросов к качественной, профессиональной и беспристрастной работе регламентного комитета нет ни у меня, ни у коллег. Поэтому я думаю, что это как раз будет базисом, на котором мы сможем дальше двигаться и, надеюсь, решим этот вопрос, в дальнейшем", - добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что фракция "Голос" на своем заседании проголосовала за увольнение с должности руководителя фракции Ярослава Железняка. В свою очередь он опровергал это.

Впоследствии в партии "Голос" заявили, что информация о якобы увольнении Ярослава Железняка с должности председателя фракции "Голоса" в Верховной Раде не соответствует действительности .

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