Разумкова посадили на "галерку" в Раде
Бывшего спикера парламента Дмитрия Разумкова посадили в конец зала Верховной Рады
Об этом сообщил нардеп фракции "ЕС" Алексей Гончаренко.
"Разумкова посадили на" галерку ", ближе к" Европейской солидарности ". Разумков теперь будет моим соседом. Сказал бы ему кто-то год назад", - отметил он.
- Напомним, Верховная Рада Украины отправила в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова.
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