Разумкова посадили на "галерку" в Раде

Об этом сообщил нардеп фракции "ЕС" Алексей Гончаренко.

"Разумкова посадили на" галерку ", ближе к" Европейской солидарности ". Разумков теперь будет моим соседом. Сказал бы ему кто-то год назад", - отметил он.



Напомним, Верховная Рада Украины отправила в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова.

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