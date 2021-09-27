Разумкова пока не приглашали на заседания "слуг" в Трускавце
Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову еще не поступало приглашение на выездное заседание фракции "Слуга народа" в Трускавце
Об этом сообщила пресс-секретарь спикера Ольга Туний, сообщает УНИАН .
"Приглашения не поступало, но мы не исключаем, что председатель Верховной Рады будет в эти дни на Западной Украине, в частности во Львовской области", - отметила она.
В то же время у Разумкова не исключают, что если соответствующее приглашение поступит, то он посетит заседание фракции.
- 22 сентября первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что в начале октября состоится "большое заседание монобольшинства с приглашенными коллегами". "В первую очередь, конечно, это наш политический лидер Владимир Зеленский и его команда. То есть, будут и представители Офиса президента, ответственные за конкретные направления. Это, конечно, правительство - в полном составе будем приглашать", - сказал он.
- В тот же день Разумков заявил, что его не приглашали на запланированное совещание с участием фракции, представителей всех ветвей власти и президента.
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