Разумкова пока не приглашали на заседания "слуг" в Трускавце

Об этом сообщила пресс-секретарь спикера Ольга Туний, сообщает УНИАН .

"Приглашения не поступало, но мы не исключаем, что председатель Верховной Рады будет в эти дни на Западной Украине, в частности во Львовской области", - отметила она.

В то же время у Разумкова не исключают, что если соответствующее приглашение поступит, то он посетит заседание фракции.

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