Разумкова опять не будет на заседании СНБО
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков не будет участвовать в выездном заседании СНБО в Донецкой области из-за рабочей поездки на юге Украины
Об этом он сказал в комментарии Интерфакс-Украина .
"К сожалению, я не успеваю. Если не ошибаюсь, заседание уже началось или в скором времени начнется. Командировка планировалась две недели назад, а о СНБО все узнали два дня назад. Поэтому, к сожалению, я не мог уже отменить свою рабочую поездку и в Николаевской, и в Одесской области ", - сказал Разумков.
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- По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, на заседании должны рассмотреть 8 вопросов
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