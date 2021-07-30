Разумкова опять не будет на заседании СНБО

Об этом он сказал в комментарии Интерфакс-Украина .



"К сожалению, я не успеваю. Если не ошибаюсь, заседание уже началось или в скором времени начнется. Командировка планировалась две недели назад, а о СНБО все узнали два дня назад. Поэтому, к сожалению, я не мог уже отменить свою рабочую поездку и в Николаевской, и в Одесской области ", - сказал Разумков.



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По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, на заседании должны рассмотреть 8 вопросов