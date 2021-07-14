Разумков жалеет о желании Авакова уйти с должности, но будет голосовать за его отставку
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что сожалеет о желании Арсена Авакова уйти с должности министра внутренних дел, но будет голосовать за это
Об этом Разумков сказал в эфире одного из телеканалов, сообщает Украинская правда .
"Я считаю, что это министр находился и сегодня он продолжает находиться на своем посту ... Мы же говорим, жалею ли я о том, что он принял такое решение? Да, я считаю, что он был и пока остается хорошим министром, который качественно выполняет свои обязанности ", - сказал Разумков.
Он добавил, что можно найти "миллион проблем" в деятельности Авакова, но в целом тот является хорошим министром.
Однако Разумков заверил, что будет голосовать за увольнение Авакова, поскольку это его желание.
Спикер поддержит кандидата, которого предложил президент Владимир Зеленский, и рассказал, что начинал работу с Денисом Монастырским еще во время предвыборной кампании и считает его "профессиональной человеком, хорошо осведомленным в работе Министерства внутренних дел".
-
Напомним, что министр внутренних дел Арсен Аваков официально подал заявление об отставке.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.17
Покупка 27.17Продажа 27.39
-
EUR
Покупка 31.99Продажа 32.41
- Актуальное
- Важное