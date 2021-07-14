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Разумков жалеет о желании Авакова уйти с должности, но будет голосовать за его отставку

14 июля, 2021 среда
22:01
Общество Дмитрий Разумков

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что сожалеет о желании Арсена Авакова уйти с должности министра внутренних дел, но будет голосовать за это

Об этом Разумков сказал в эфире одного из телеканалов, сообщает Украинская правда .

"Я считаю, что это министр находился и сегодня он продолжает находиться на своем посту ... Мы же говорим, жалею ли я о том, что он принял такое решение? Да, я считаю, что он был и пока остается хорошим министром, который качественно выполняет свои обязанности ", - сказал Разумков.

Он добавил, что можно найти "миллион проблем" в деятельности Авакова, но в целом тот является хорошим министром.

Однако Разумков заверил, что будет голосовать за увольнение Авакова, поскольку это его желание.

Спикер поддержит кандидата, которого предложил президент Владимир Зеленский, и рассказал, что начинал работу с Денисом Монастырским еще во время предвыборной кампании и считает его "профессиональной человеком, хорошо осведомленным в работе Министерства внутренних дел".

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  • Напомним, что министр внутренних дел Арсен Аваков официально подал заявление об отставке.

Аваков
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