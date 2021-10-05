Разумков заявил, что пойдет в суд, если "Слуга народа" попытается лишить его мандата нардепа

Об этом он сказал в эфире телеканала Прямой.

"Да, я буду отстаивать свое право (быть депутатом). Потому что это уже не о должностях, а о возможности делать то, что я обещал как человек, как политик... Это будет уже не моя собственная позиция, не моя должность. Это будет то, за что голосовали и за меня, и за коллег на парламентских выборах", - заявил Разумков.

Он добавил, что не планирует судиться в случае его отставки с должности председателя парламента.

4 октября в Верховной Раде запустили процедуру отзыва спикера парламента Разумкова с должности.

5 октября Верховная Рада отстранила от ведения заседаний спикера парламента Дмитрия Разумкова из-за несоблюдения 4 октября требований регламента, когда отказался ставить на голосование предложения "слуг народа" по расписанию пленарных заседаний.

Впоследствии, Верховная Рада назначила рассмотрение вопроса отставки Дмитрия Разумкова с должности председателя ВР на 7 октября.