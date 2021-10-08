Разумков заявил, что хочет работать в комитете Рады по вопросам свободы слова
Внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков, которого 7 октября отозвали с должности головы Верховной Рады, планирует войти в состав комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова
Об этом сообщает Украинская правда .
Согласно сообщению, на вопрос, членом которого комитета он хотел бы стать, Разумков ответил "по вопросам свободы слова".
При этом Разумков уточнил, что пока не отправился в один комитет.
- Напомним, Верховная Рада Украины отправила в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова.
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