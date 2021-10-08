Разумков заявил, что хочет работать в комитете Рады по вопросам свободы слова

Об этом сообщает Украинская правда .



Согласно сообщению, на вопрос, членом которого комитета он хотел бы стать, Разумков ответил "по вопросам свободы слова".



При этом Разумков уточнил, что пока не отправился в один комитет.

Напомним, Верховная Рада Украины отправила в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова.