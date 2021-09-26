Разумков во второй раз вылечился от COVID и готов к "многим вызовам"
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков получил отрицательный тест на коронавирус, поэтому возвращается к обычному режиму работы
Об этом в воскресенье, 26 сентября 2021 года, он сообщил на своей странице, передает Еспресо.TV .
В подтверждение политик обнародовал фотокопию результатов лабораторного исследования, сделанного вчера, 25 сентября, в одной из частных клиник Киева.
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"Тест на коронавирус - отрицательный, настроение - положительное! С завтрашнего дня возвращаюсь к обычному режиму", - отметил Разумков.
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"Впереди много вызовов, поэтому продолжаем работать на полную!", - подчеркнул глава украинского парламента.
- Ковидом спикер переболел уже второй раз.
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