Разумков во второй раз вылечился от COVID и готов к "многим вызовам"

Об этом в воскресенье, 26 сентября 2021 года, он сообщил на своей странице, передает Еспресо.TV .



В подтверждение политик обнародовал фотокопию результатов лабораторного исследования, сделанного вчера, 25 сентября, в одной из частных клиник Киева.







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"Тест на коронавирус - отрицательный, настроение - положительное! С завтрашнего дня возвращаюсь к обычному режиму", - отметил Разумков.



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"Впереди много вызовов, поэтому продолжаем работать на полную!", - подчеркнул глава украинского парламента.

Ковидом спикер переболел уже второй раз.



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