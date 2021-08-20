Разумков: в Раде хватит голосов за законопроект о Большом гербе
Голова Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что голосов народных депутатов хватит, чтобы принять в первом чтении законопроект "О большом Государственном Гербе Украины" на внеочередной сессии 24 августа
Об этом он сообщил на брифинге в Киеве в пятницу, передает Укринформ .
"Насколько я понимаю, голосоваться он будет в первом чтении, там необходимо 226 голосов. Поэтому учитывая количество народных депутатов, которая планируется для участия и зная позицию некоторых из них, я думаю, что будет достаточно для того, чтобы проголосовать этот законопроект в первом чтении ", - подчеркнул Разумков.
- Напомним, Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 24 августа. Будут рассматривать утверждение Большого герба Украины
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