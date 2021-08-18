Разумков созвал Совет по "Крымской платформе" на 23 августа
Голова Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о внеочередной сессии парламента 23 августа в 16:00
Об этом сообщила его пресс-секретарь Ольга Туний в Facebook.
Совет созывают по требованию 156-ти народных депутатов.
В повестке дня одно постановление.
Она предусматривает обращение ВР по усилению сотрудничества в рамках "Крымской платформы" к таким организациям:
- ООН
- ПАСЕ,
- ПА ОБСЕ,
- ПА НАТО,
- ПА ОЧЭС
- Европарламента
- правительств и парламентов иностранных государств
Первый - высший политический уровень, к нему присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей МИД и Минобороны. Третий - межпарламентский уровень. Четвертый - уровень неправительственных экспертов.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что количество участников саммита "Крымская платформа" выросло до 42 стран.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.59
Покупка 26.59Продажа 26.83
-
EUR
Покупка 31.12Продажа 31.49
- Актуальное
- Важное