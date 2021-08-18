Разумков созвал Совет по "Крымской платформе" на 23 августа

Об этом сообщила его пресс-секретарь Ольга Туний в Facebook.



Совет созывают по требованию 156-ти народных депутатов.



В повестке дня одно постановление.

Она предусматривает обращение ВР по усилению сотрудничества в рамках "Крымской платформы" к таким организациям:

ООН

ПАСЕ,

ПА ОБСЕ,

ПА НАТО,

ПА ОЧЭС

Европарламента

правительств и парламентов иностранных государств

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что количество участников саммита "Крымская платформа" выросло до 42 стран.

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"Крымская платформа" - дипломатическая инициатива Украины, которая предусматривает международный координационный механизм для защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова. Она будет работать на нескольких уровнях.Первый - высший политический уровень, к нему присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей МИД и Минобороны. Третий - межпарламентский уровень. Четвертый - уровень неправительственных экспертов.