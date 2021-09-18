Разумков соглашается выдать подписные листы за свою отставку

Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает Еспресо.TV .



"Процедуры отзыва главы ВР более чем понятны и просты, определенные регламентом, определенные законами Украины, Конституцией. Пожалуйста, если есть такое желание поменять главу Верховной Рады, все знают: как только придет запрос, сразу выдам подписные листы. Но я сегодня продолжаю работать как глава Верховной Рады и в отставку точно не собираюсь ", - приводит его слова агентство Интерфакс-Украина .



В то же время он отметил, что за два года своей работы главой законодательного органа "не допускал произвол в парламенте и сейчас этого не допустит".



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"Может быть, кому-то такая позиция неудобна, но я такой, какой есть и меняться не буду ... И буду работать дальше, сколько мне отведено. Разговоры о моей отставке ходят уже давно. Посмотрим. Я этого не боюсь", - подытожил спикер.

Напомним, журналист расследовательской программы "Схемы", что является общим проектом Общественного вещания и Радио, Свобода Михаил Ткач обнародовал в сети фотографию разговора главы парламентского монобольшинства, руководителя фракции президентской партии "Слуга народа" Давида Арахамии и миллиардера Игоря Коломойского на футбольном матче "Динамо" - "Бенфика", а также заявил, что те якобы обсуждали возможность отставки Разумкова.

В ответ Арахамия опроверг слова Ткача о том, что обсуждал с бизнесменом Игорем Коломойским вопрос возможного голосования за отставку Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады.



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