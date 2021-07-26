Разумков собирает Раду, чтобы обратиться к миру относительно участия в "Крымской платформе", - Гончаренко

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.



"Депутатам разослали письмо о сборе подписей за созыв внеочередной сессии Рады, на которой рассмотрят проект постановления", - написал он.



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Оно предусматривает обращение ВР по усилению сотрудничества в рамках "Крымской платформы" к таким организациям:

ООН

ПАСЕ,

ПА ОБСЕ,

ПА НАТО,

ПА ОЧЭС

Европарламенту

правительствам и парламентам иностранных государств