Разумков собирает Раду, чтобы обратиться к миру относительно участия в "Крымской платформе", - Гончаренко
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков хочет созвать на 23 августа внеочередное заседание парламента из-за "Крымской платформы"
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.
"Депутатам разослали письмо о сборе подписей за созыв внеочередной сессии Рады, на которой рассмотрят проект постановления", - написал он.
Читайте также: Францию на саммите "Крымской платформы" представит глава МИДа, - посол в Украине
Оно предусматривает обращение ВР по усилению сотрудничества в рамках "Крымской платформы" к таким организациям:
- ООН
- ПАСЕ,
- ПА ОБСЕ,
- ПА НАТО,
- ПА ОЧЭС
- Европарламенту
- правительствам и парламентам иностранных государств
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.9
Покупка 26.9Продажа 27.12
-
EUR
Покупка 31.63Продажа 32.02
- Актуальное
- Важное