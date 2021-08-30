Разумков считает, что Рада не утвердит большой Государственный герб в нынешнем виде

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает Укринформ .

"Во время внеочередной сессии 24 августа, была возможность принять его (законопроект) только в первом чтении, потому что во многих коллег есть замечания к этому макета. Я думаю, что дискуссия по нему продлится ... На сегодня я не вижу 300 голосов. Увидим , каким будет конечный макет ", - отметил Разумков.

Он предположил, что народные депутаты будут подавать свои правки в макет. И добавил, что к каждой правке нужные выводы геральдистов.

Напомним, 24 августа Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о большом Государственном Гербе Украины