Разумков считает, что Рада не утвердит большой Государственный герб в нынешнем виде
Голова Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что предложенный президентом вариант большого Государственного Герба во втором чтении не будет иметь поддержки
Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает Укринформ .
"Во время внеочередной сессии 24 августа, была возможность принять его (законопроект) только в первом чтении, потому что во многих коллег есть замечания к этому макета. Я думаю, что дискуссия по нему продлится ... На сегодня я не вижу 300 голосов. Увидим , каким будет конечный макет ", - отметил Разумков.
Он предположил, что народные депутаты будут подавать свои правки в макет. И добавил, что к каждой правке нужные выводы геральдистов.
- Напомним, 24 августа Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о большом Государственном Гербе Украины
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