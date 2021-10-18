Разумков: С нардепами проводились "жесткие дискуссии" перед голосованием за мое отстранение

Об этом Разумков сказал в эфире телеканала "Украина 24".



"На следующий день, после того как состоялось голосование, ко мне подошло большое количество коллег из монобольшинства и, скажем так, они просили прощения за ту "зеленую" кнопку, которую они нажали. А до этого с ними проводились "дискуссии", достаточно жесткие, - в различных институтах, в частности в Офисе президента", - сказал Разумков.



Он отметил, что это не является секретом, поскольку в кулуарах все об этом говорят.



Разумков также подчеркнул, что никогда не позволил бы себе вызвать кого-то из депутатов в кабинет и убеждать таким "ненормальным", по его словам, способом.

Верховная Рада отправила Разумкова в отставку утром в четверг, 7 октября.