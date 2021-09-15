Разумков прогнозирует, что отставки в правительстве возможны в конце сентября

Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина .

"Я уже говорил: склоняюсь к цифре три-четыре. На фамилии пока переходить не будем. Но предполагаю, что в ближайшем будущем все-таки ротации в Кабмине состоятся. Думаю, это будет конец сентября - начало октября", - отметил Разумков.



Ранее председатель депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг информацию о возможной отставке Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра.