Разумков призвал Конгресс США не допустить запуска "Северного потока-2"
Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков обеспокоен возможным введением в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2"
Об этом говорится на сайте парламента.
"Обращаюсь к Конгрессу США последовательно продолжать политику санкций, которые бы не допустили достройку и ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" и, в случае необходимости, рассмотреть возможность введения дополнительных усиленных санкций против юридических и физических лиц, привлеченных к строительству", - говорится в его открытом письме.
Разумков также призвал Конгресс воздержаться от утверждения любых соглашений, которые "будут угрожать энергетической безопасности Европы и угрожать национальным интересам Украины и США".
Он назвал "Северный поток-2" геополитическим проектом, цель которого сформировать энергетическую зависимость стран Европы от газовой монополии России.
"Он значительно сужает пути диверсификации поставок энергии европейским потребителям. "Северный поток-2" идет вразрез с требованиями Третьего энергетического пакета ЕС и усиливает возможности для России злоупотреблять своим доминирующим положением на европейском энергетическом рынке", - добавил спикер.
По его словам, "Северный поток - 2" следует рассматривать как часть агрессивной политики, которую Россия разворачивает не только против Украины, но и против всего западного мира. Достройка и ввод в эксплуатацию этого проекта сделают возможным дальнейшее наращивание Россией агрессии против Украины и потенциально против других европейских государств.
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