Разумков призвал Конгресс США не допустить запуска "Северного потока-2"

Об этом говорится на сайте парламента.



"Обращаюсь к Конгрессу США последовательно продолжать политику санкций, которые бы не допустили достройку и ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" и, в случае необходимости, рассмотреть возможность введения дополнительных усиленных санкций против юридических и физических лиц, привлеченных к строительству", - говорится в его открытом письме.



Разумков также призвал Конгресс воздержаться от утверждения любых соглашений, которые "будут угрожать энергетической безопасности Европы и угрожать национальным интересам Украины и США".

Он назвал "Северный поток-2" геополитическим проектом, цель которого сформировать энергетическую зависимость стран Европы от газовой монополии России.

"Он значительно сужает пути диверсификации поставок энергии европейским потребителям. "Северный поток-2" идет вразрез с требованиями Третьего энергетического пакета ЕС и усиливает возможности для России злоупотреблять своим доминирующим положением на европейском энергетическом рынке", - добавил спикер.



По его словам, "Северный поток - 2" следует рассматривать как часть агрессивной политики, которую Россия разворачивает не только против Украины, но и против всего западного мира. Достройка и ввод в эксплуатацию этого проекта сделают возможным дальнейшее наращивание Россией агрессии против Украины и потенциально против других европейских государств.

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