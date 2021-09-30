Разумков: Президент должен идти на один срок

Об этом он заявил в комментарии журналистам 30 сентября, передает Еспресо.TV.



На вопрос, могла ли послужить позиция об одном сроке президента причиной для сбора подписей о его отставке, Разумков заметил: "Я думаю, что Арахамия (Давид Арахамия - председатель фракции "Слуга народа", - ред.) точно не планирует идти на президентские выборы. Поэтому вряд ли это стало основанием для Арахамии".

Он считает, что президент должен идти на один срок и выполнять все предвыборные обещания.

"А если мы говорим о подходах, то, действительно, надо выполнять те обещания, которые ты даешь, во время избирательной кампании в частности. Если вы говорите о моей личной позиции, я считаю, что президент должен идти на один срок. Потому что если нет, то с середины срока все коллеги, которые были, можете посмотреть в истории нашего государства, они начинали заниматься подготовкой ко второму. А это очень часто плохо влияет на реализацию тех обещаний, которые закладываются в программе к первому сроку", - подчеркнул Разумков.

Также председатель ВР прокомментировал ситуацию по сбору подписей для его отставки, заявив, что конфликта со "слугами" у него не было.

"У меня действительно нет конфликта (с фракцией "Слуга народа", - ред.). Если его хотят создать - это другой вопрос. Хотелось бы понять всех субъектов этого конфликта, потому что у меня не было никаких конфликтных ситуаций с фракцией, тем более я не был приглашен на фракцию, чтобы поговорить о каких-то конфликтах. Думаю, что была задача. Давид Георгиевич (Арахамия, - ред.) ее выполнил. Не знаю от кого. Я думаю, что это какое-то коллективное решение", - добавил Разумков.





Напомним, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия запросил листы для сбора подписей за рассмотрение предложения о снятии Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.