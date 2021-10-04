Разумков предлагает заслушать министра энергетики на часе правительства по тарифам и готовности к отопительному сезону
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков предлагает заслушать министра энергетики Германа Галущенко по ситуации с тарифами и готовности к отопительному сезону
Об этом Разумков сказал во время заседания Согласительного совета, передает Еспресо.TV.
"Я бы все же предлагал пригласить к стенам Верховной Рады и заслушать министра энергетики в связи с той ситуацией, которую мы сегодня имеем. Какие прогнозы, которая готовность, которое будет наполнение газовых хранилищ, или рассчитываем мы на ту цену, которая есть сегодня ", - сказал Разумков.
Спикер напомнил, что 30 сентября был подписан меморандум, в котором были закреплены тарифы для населения на время отопительного сезона. Однако, по его словам, осталась большое количество вопросов.
"Например, почему у нас сегодня на девять миллиардов кубов газа сегодня меньше скачаны в хранилища? Почему мы его не закачали по тем ценам, которые были летом, а не по тысячу двести, которые есть сегодня?", - заявил Разумков.
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