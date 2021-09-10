Разумков повторно заболел коронавирусом
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков повторно подхватил коронавирус
Об этом он написал на своей странице в Facebook .
"Завтра собирался участвовать в Ялтинской европейской стратегии, где должен был дискутировать на тему верховенства права в Украине. К сожалению, не смогу посетить мероприятие лично, так как для соблюдения всех противоэпидемических требований сегодня сдал тест на коровирус. Он оказался положительным", - сообщил Разумков .
Он отметил, что уйдет в самоизоляцию и некоторое время будет работать дистанционно.
"К счастью, чувствую себя хорошо. Берегите себя и помните, что COVID-19 не исчез", - написал Разумков.
- Ранее председатель ВР болел коронавирусом в ноябре 2020 года.
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