Разумков повторно заболел коронавирусом

Об этом он написал на своей странице в Facebook .

"Завтра собирался участвовать в Ялтинской европейской стратегии, где должен был дискутировать на тему верховенства права в Украине. К сожалению, не смогу посетить мероприятие лично, так как для соблюдения всех противоэпидемических требований сегодня сдал тест на коровирус. Он оказался положительным", - сообщил Разумков .

Он отметил, что уйдет в самоизоляцию и некоторое время будет работать дистанционно.

"К счастью, чувствую себя хорошо. Берегите себя и помните, что COVID-19 не исчез", - написал Разумков.

Ранее председатель ВР болел коронавирусом в ноябре 2020 года.

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