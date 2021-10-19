Разумков: После отзыве с должности головы Рады я должен был автоматически войти во фракцию "Слуга народа"

Об этом он рассказал в комментарии журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает Укринформ .

"В свое время, 29 августа, я вступил во фракцию" Слуга народа ". Согласно Регламенту Верховной Рады, председатель, первый заместитель и заместители (председателя ВР - ред.) не входят в состав любой фракции. По Регламенту, эта норма была также выполнена. Но каких-то дополнительных документов, заявлений о выходе ... фракция не принимала решения об исключении, такого не было. Поэтому после завершения моей каденции на этом посту, фактически, я автоматически вернулся во фракцию ", - отметил Разумков.

На вопрос, должен был стать он автоматически членом фракции "Слуга народа", Разумков ответил: "Я думаю, что, к сожалению для коллег, да".

Он отметил, что направил председателю фракции "слуг" Давиду Арахамия письма, желает присоединиться в состав парламентского Комитета по вопросам свободы слова.

Впоследствии, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук прокомментировала, что не видела заявления Разумкова о вхождении во фракцию.

"Если посмотреть на сайт Верховной Рады, то фамилия Разумкова появляется там, где внефракционные, это юридически", - добавила она.



Напомним, Верховная Рада Украины отправила в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова.

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