Разумков: Подписание Стефанчуком закона об олигархах может стать основанием для обжалования в КСУ

Об этом экс-спикер заявил в комментарии Цензор.НЕТ .



Как известно, ранее Разумков заявлял, что по закону его могут лишить депутатского мандата, если он не войдет во фракцию "Слуга народа" после отзыва с должности председателя ВРУ.

На вопрос, если его лишат мандата, то кто должен подписать закон об олигархах, Разумков ответил: "На сегодня меня лишить мандата нельзя, согласно закону." По беспределу "может быть любая история".

Разумков отметил даже если его лишат мандата, то подписать закон должен именно он.

По его словам, если Стефанчук считает, что он должен право подписать закон о "борьбе с олигархами", то экс-спикер не будет "выдирать у него закон и говорить" дай я подпишу ".

На вопрос, что он будет делать, если все же Стефанчук подпишет закон об олигархах, то "другие коллеги будут обращаться в правоохранительные органы".

"Потом это может быть основанием для того, чтобы обжаловать это решение в Конституционном Суде. А желающие, мне кажется, найдутся", - добавил Размуков.

Напомним, Верховная Рада 23 сентября приняла закон о статусе олигархов в Украине.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки попросил Разумкова поставить на переголосование принят в целом 23 сентября закон об олигархах в связи с юридической коллизией. Народные депутаты учли одновременно три правки, которые противоречат друг другу.

24 сентября голова Венецианской комиссии Джанни Букиккио попросил Зеленского предоставить закон об олигархах для оценки.

Впоследствии, экс-голова ВР Дмитрий Разумков заявил , что профильный комитет направил в аппарат Верховной Рады закон об олигархах не в том виде, в котором его проголосовали в стенах парламента.

Стефанчук заявил, что судьба подписания закона об олигархах решится после рассмотрения депутатами проектов постановлений об отмене решения о принятии этого документа.

Впоследствии, Размуков заявил, что согласно решению КСУ, закон об олигархах должен подписывать тот спикер Верховной Рады Украины, который возглавлял парламент на момент принятия закона. То есть он, а не Руслан Стефанчук. После этого Стефанчук прокомментировал заявления бывшего главы парламента Дмитрия Разумкова.

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