Разумков подписал законы о нацсопротивлении и увеличении численности ВСУ

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Целями документа является определение основ национального сопротивления, основ подготовки и ведения, задач и полномочий сил безопасности и сил оборон.

Согласно тексту закона, национальное сопротивление - это комплекс мероприятий с целью содействия обороне Украины путем максимально широкого привлечения украинцев к действиям, направленным на обеспечение военной безопасности, суверенитета и территориальной целостности государства, сдерживания и отпора агрессии.

Разумков также подписал закон об увеличении численности Вооруженных сил Украины. Документ предусматривает увеличение численности ВСУ на 11 тыс. военнослужащих. Численность ВСУ должна составить 261 тыс. человек.

Верховная Рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о национальном сопротивлении и законопроект, которым численность Вооруженных сил Украины увеличат до 261 тыс. человек .