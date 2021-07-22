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Разумков подписал законы о нацсопротивлении и увеличении численности ВСУ

22 июля, 2021 четверг
19:01
Новости Дмитрий Разумков

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон "Об основах национального сопротивления"

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Целями документа является определение основ национального сопротивления, основ подготовки и ведения, задач и полномочий сил безопасности и сил оборон.

Согласно тексту закона, национальное сопротивление - это комплекс мероприятий с целью содействия обороне Украины путем максимально широкого привлечения украинцев к действиям, направленным на обеспечение военной безопасности, суверенитета и территориальной целостности государства, сдерживания и отпора агрессии.

Разумков также подписал закон об увеличении численности Вооруженных сил Украины. Документ предусматривает увеличение численности ВСУ на 11 тыс. военнослужащих. Численность ВСУ должна составить 261 тыс. человек.

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