Разумков подписал законы о нацсопротивлении и увеличении численности ВСУ
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон "Об основах национального сопротивления"
Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.
Целями документа является определение основ национального сопротивления, основ подготовки и ведения, задач и полномочий сил безопасности и сил оборон.
Согласно тексту закона, национальное сопротивление - это комплекс мероприятий с целью содействия обороне Украины путем максимально широкого привлечения украинцев к действиям, направленным на обеспечение военной безопасности, суверенитета и территориальной целостности государства, сдерживания и отпора агрессии.
Разумков также подписал закон об увеличении численности Вооруженных сил Украины. Документ предусматривает увеличение численности ВСУ на 11 тыс. военнослужащих. Численность ВСУ должна составить 261 тыс. человек.
- Верховная Рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о национальном сопротивлении и законопроект, которым численность Вооруженных сил Украины увеличат до 261 тыс. человек .
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