Разумков подписал закон об усовершенствовании доступа пациентов к инновационным препаратам
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о внедрении договоров управляемого доступа при закупках инновационных лекарственных препаратов
Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.
Согласно пояснительной записке к проекту закона, он предусматривает внедрение договоров управляемого доступа (ДУД) при закупках оригинальных лекарственных средств.
Отмечается, что ДУД являются специальными договорами между владельцем регистрационного удостоверения на лекарственное средство и плательщиком медицинских услуг или распорядителем бюджетных средств, позволяющих обеспечить доступ пациентов к инновационным медицинским технологиям - схемам диагностики, профилактики, лечения.
Так, процедуры ДУД применяются, в частности, при лечении тяжелых хронических заболеваний - онкологии, гематологии, редких патологий, применении вспомогательных репродуктивных технологий. Они обеспечивают более быстрый доступ к новым технологиям здравоохранения и обеспечению дорогостоящих лекарственных средств для большего количества пациентов.
Сейчас закон направлен на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.
- Напомним, Верховная Рада 21 сентября приняла во втором чтении и в целом проект закона №4662 по обеспечению возможности закупок лекарственных средств по договорам управляемого доступа.
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