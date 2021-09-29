Разумков подписал закон об усовершенствовании доступа пациентов к инновационным препаратам

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, он предусматривает внедрение договоров управляемого доступа (ДУД) при закупках оригинальных лекарственных средств.



Отмечается, что ДУД являются специальными договорами между владельцем регистрационного удостоверения на лекарственное средство и плательщиком медицинских услуг или распорядителем бюджетных средств, позволяющих обеспечить доступ пациентов к инновационным медицинским технологиям - схемам диагностики, профилактики, лечения.



Так, процедуры ДУД применяются, в частности, при лечении тяжелых хронических заболеваний - онкологии, гематологии, редких патологий, применении вспомогательных репродуктивных технологий. Они обеспечивают более быстрый доступ к новым технологиям здравоохранения и обеспечению дорогостоящих лекарственных средств для большего количества пациентов.



Сейчас закон направлен на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Напомним, Верховная Рада 21 сентября приняла во втором чтении и в целом проект закона №4662 по обеспечению возможности закупок лекарственных средств по договорам управляемого доступа.