Разумков подписал закон о стимулировании производства электромобилей в Украине

Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады.



Согласно сообщению, целью документа является развитие в Украине производства электромобилей, зарядных устройств и комплектующих изделий к ним. Это позволит создать новые рабочие места и увеличить долю автопроизводства и смежных отраслей в ВВП страны.



Согласно закону операции по ввозу в Украину товаров предприятиями, которые имеют, создают или модернизируют производственные мощности для промышленного производства электромобилей, освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость (НДС) до 1 января 2031 года.



Законом до 1 января 2026 года также освобождаются от НДС операции по ввозу в Украину и по поставке в Украину нового транспорта, оснащенного двигателями внутреннего сгорания с искровым зажиганием, работающего исключительно на сжатом природном газе метане, сжиженном природном газе метане или биогазе.



В пресс-службе добавили, что Разумков подписал закон №3477 о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно стимулирования развития отрасли электрического транспорта в Украине.

Согласно документу, до 1 января 2031 года ввозимые на таможенную территорию Украины предприятиями, имеющими, создающими или модернизирующими производственные мощности для промышленного производства транспортных средств, освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной, если они ввозятся предприятиями для собственного производства.



В пресс-службе отметили, что эти законы направлены на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.