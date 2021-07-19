Разумков подписал Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал постановление №5765 "О бюджетной декларации на 2022-2024 годы"
Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады.
"Указанным документом парламент принял к сведению бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, утвержденную Кабинетом министров Украины, а также предоставил свои рекомендации относительно бюджетной политики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди рекомендаций Верховной Рады - увеличение доходов проекта государственного бюджета на следующий год, развитие экспорта товаров, работ и услуг украинского происхождения и повышение их конкурентоспособности на мировом рынке путем экспортного кредитования.
Парламент также рекомендует правительству при подготовке закона о государственном бюджете Украины на 2022 год принять меры по обеспечению импортозамещения, привлечению инвестиций в новые производства и развитию промышленности Украины, в частности введя инструмент локализации в публичных закупках, а также о создании индустриальных парков с налоговыми стимулами, утверждении Стратегии управления государственным долгом на 2022-2023 годы и плана ее реализации.
Кроме того, в документе говорится о целесообразности пересмотра источников финансирования и направлений использования специального фонда государственного бюджета, увеличения прожиточного минимума для основных социальных и демографических групп и увеличения размера минимальной заработной платы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.1
Покупка 27.1Продажа 27.31
-
EUR
Покупка 31.87Продажа 32.24
- Актуальное
- Важное