Разумков подписал Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы

Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады.



"Указанным документом парламент принял к сведению бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, утвержденную Кабинетом министров Украины, а также предоставил свои рекомендации относительно бюджетной политики", - говорится в сообщении.



Отмечается, что среди рекомендаций Верховной Рады - увеличение доходов проекта государственного бюджета на следующий год, развитие экспорта товаров, работ и услуг украинского происхождения и повышение их конкурентоспособности на мировом рынке путем экспортного кредитования.



Парламент также рекомендует правительству при подготовке закона о государственном бюджете Украины на 2022 год принять меры по обеспечению импортозамещения, привлечению инвестиций в новые производства и развитию промышленности Украины, в частности введя инструмент локализации в публичных закупках, а также о создании индустриальных парков с налоговыми стимулами, утверждении Стратегии управления государственным долгом на 2022-2023 годы и плана ее реализации.



Кроме того, в документе говорится о целесообразности пересмотра источников финансирования и направлений использования специального фонда государственного бюджета, увеличения прожиточного минимума для основных социальных и демографических групп и увеличения размера минимальной заработной платы.

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