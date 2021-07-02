Разумков объяснил, почему Зеленский может ветировать закон о перезапуске ВККС

Об этом сказал спикер Совета Дмитрий Разумков, сообщает РБК-Украина.



"Две эти нормы совершенно по-разному можно трактовать: как усиление роли международных экспертов или как уменьшение. Согласно действующему Регламенту Верховной Рады и Конституции, на уровне парламента исправить уже принятый законопроект не предвидится возможным, поэтому есть большая вероятность, что президент ветирует поэтому технический вопрос и вернем с вето президента в Верховную Раду", - отметил спикер парламента.



Он добавил, что в таком случае закон с предложениями президента смогут принять уже на следующей пленарной неделе.

Напомним, что Верховная Рада приняла законопроект, который запускает реформу судов в Украине.