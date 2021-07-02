Разумков объяснил, почему Зеленский может ветировать закон о перезапуске ВККС
Президент Украины Владимир Зеленский может ветировать закон о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС)
Об этом сказал спикер Совета Дмитрий Разумков, сообщает РБК-Украина.
"Две эти нормы совершенно по-разному можно трактовать: как усиление роли международных экспертов или как уменьшение. Согласно действующему Регламенту Верховной Рады и Конституции, на уровне парламента исправить уже принятый законопроект не предвидится возможным, поэтому есть большая вероятность, что президент ветирует поэтому технический вопрос и вернем с вето президента в Верховную Раду", - отметил спикер парламента.
Он добавил, что в таком случае закон с предложениями президента смогут принять уже на следующей пленарной неделе.
- Напомним, что Верховная Рада приняла законопроект, который запускает реформу судов в Украине.
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