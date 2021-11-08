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Главная Разумков обнародовал список из 25 депутатов, вошедших в созданное им межфракционное объединение "Умная политика"

Разумков обнародовал список из 25 депутатов, вошедших в созданное им межфракционное объединение "Умная политика"

8 ноября, 2021 понедельник
09:28
Разумков

В объединении 19 участников – члены фракции "Слуга народа"

Народный депутат Дмитрий Разумков на своей странице в Facebook обнародовал письмо о создании межфракционного объединения "Умная политика" и перечень вошедших в состав объединения депутатов.

Как сообщает Еспресо.TV, в новое депутатское образование вошли 19 депутатов от фракции "Слуга народа", 2 - от "Батькивщины", 2 - внефракционные депутаты и 2 - мажоритарщика.

"В последние три дня в средствах массовой информации появилось много конспирологии относительно создания в Парламенте межфракционного депутатского объединения "Умная политика".
Любая политика должна быть открытой и честной и основываться именно на этих принципах. Поэтому, чтобы снять любые манипуляции, публикую письмо о создании МФО и перечне вошедших в состав объединения депутатов.

Обращение о создании межфракционного объединения "Умная политика" уже находится на рассмотрении руководства Парламента. На следующей пленарной неделе председательствующий на заседании должен официально объявить о его создании!" - написал в Facebook Разумков.


 

  • Напомним, Верховная Рада Украины отправила в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова 7 октября.
  • Зеленский вывел Разумкова из состава СНБО и назначил вместо него Стефанчука. Сейчас Дмитрий Разумков внефракционный депутат.

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Верховная Рада
Слуга народу
Дмитрий Разумков
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